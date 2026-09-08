Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı
Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli, Kayadibi Mahallesi'nde düzenlenen törenle atıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, mevcut binanın ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, yeni binanın ilim ve irfan yuvası olarak topluma hizmet vereceğini söyledi.
Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli gerçekleştirilen dua ile atıldı.
Kurumun yeni hizmet binası temel atma çalışması kent merkezi Kayadibi mahallesinde İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun yaptığı dua ile başladı.
İmamoğlu mevcut müftülük binasının yapısal olarak ekonomik ömrünü tamamladığını ve din hizmetlerinin sunumunda fiziki olarak da yetersiz kaldığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
"Burada sadece bir idari binanın değil, aynı zamanda geleceğe miras kalacak bir ilim ve irfan yuvasının ilk adımını atıyoruz. Bu hizmet binası tamamlandığında toplumumuzun tüm kesimlerine daha ferah ve sağlıklı ortamlarda hizmetlerimizin sunulduğu, din hizmetleri ve din eğitimi çalışmalarının planlanıp uygulamaya konulduğu bir tesise sahip olacağız" dedi.
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