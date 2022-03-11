Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli

11.03.2022 00:10
Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarından dolayı 3 ilçedeki okulların genelinde, 7 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarından dolayı 3 ilçedeki okulların genelinde, 7 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kentte kar yağışı devam ederken, bir çok ilçede kaymakamlıklar resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okulların tatil edildiği o ilçeler:

Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde taşımalı eğitim, Dinar ilçesinde taşımalı eğitim ve Çölovası bölgesindeki okulların tamamı ile İscehisar ilçesinde taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime ara verildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Karahisar, Medya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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