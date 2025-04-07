Afyonkarahisar OSB'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar OSB'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının mutfak bölümünden kaynaklandığı tespit edilirken, can kaybı olmaması sevindirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.04.2025 14:58  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da OSB'de yangın

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iş makinelerinin desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, OSB'de saat 13.00 sıralarında bir kereste fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi, Susuz ve Beyyazı Belediyelerinin itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına OSB iş makineleri de destek verdi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının fabrikanın mutfak bölümünden çıkarak etrafa yayıldığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar OSB'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Anderson Talisca, Türkiye’de bir ilki yaşadı Anderson Talisca, Türkiye'de bir ilki yaşadı
Edirne’de nisan ayında kar sürprizi Her yer beyaza büründü Edirne'de nisan ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
Anderson Talisca: Alex mesaj attı Anderson Talisca: Alex mesaj attı
Mehmet Uçum’dan Özel’e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır
Mourinho’dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

15:14 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
14:42 Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
14:35 Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
14:08 Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
14:03 Özgür Özel, İsmet İnönü’den sonra parti tarihinde bir ilk başardı Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı
22:29 Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
22:00 Mourinho’dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler
21:47 Mehmet Uçum’dan Özel’e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır
21:47 Anderson Talisca: Alex mesaj attı Anderson Talisca: Alex mesaj attı
21:46 Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
21:26 Edirne’de nisan ayında kar sürprizi Her yer beyaza büründü Edirne'de nisan ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
21:21 Anderson Talisca, Türkiye’de bir ilki yaşadı Anderson Talisca, Türkiye'de bir ilki yaşadı
21:20 Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 16:23:35. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar OSB'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement