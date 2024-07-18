Afyonkarahisar Sultan Divani Yurt Müdürlüğü Emeklilere Ücretsiz Konaklama İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sultan Divani Yurt Müdürlüğü Emeklilere Ücretsiz Konaklama İmkanı Sunuyor

Afyonkarahisar Sultan Divani Yurt Müdürlüğü Emeklilere Ücretsiz Konaklama İmkanı Sunuyor

Afyonkarahisar Sultan Divani Yurt Müdürlüğü, emeklilere ücretsiz konaklama imkanı sağlayarak onlara hizmet vermeye başladı. Bu yurt, modern donanımı ve konforlu odalarıyla emeklilerin rahat etmeleri için özel olarak hazırlandı. İlgili bakanlıklar arasında yapılan işbirliği ile gerçekleştirilen bu uygulama, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

18.07.2024 11:23
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Afyonkarahisar Sultan Divani Yurt Müdürlüğü, kapılarını emeklilere açarak onlara ücretsiz konaklama imkanı sunmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan işbirliği, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda emekliler için ücretsiz konaklama imkanı sağlandı. 15 Temmuz 2024 ile 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu uygulama, Afyonkarahisar Sultan Divani Yurt Müdürlüğü'nde de emeklilere hizmet verilmeye başlandı.

Afyonkarahisar Sultan Divani Yurt Müdürlüğü, kapılarını emeklilere açarak onlara ücretsiz konaklama imkanı sunmaya başladı. Bu yurt, modern donanımı ve konforlu odalarıyla emeklilerin rahat etmeleri için özel olarak hazırlandı. İlk misafirlerin kabul edilmesiyle birlikte, yurt müdürlüğü ve il müdürlüğü yetkilileri de bu süreçte aktif rol aldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, Sultan Divani Yurdu'nda kalan emekli vatandaşları ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında, emekli vatandaşlarla birebir görüşme yaparak memnuniyetlerini ve taleplerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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