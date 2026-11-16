Afyonkarahisar Sultandağı\'nda veteriner klinikleri ruhsat ve hijyen için denetlendi

Afyonkarahisar Sultandağı'nda veteriner klinikleri ruhsat ve hijyen için denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki veteriner hekim klinikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelince denetlendi. Denetimlerde ruhsat ve kayıt işlemleri, hijyen ile tıbbi ürün muhafaza şartları incelendi, hekimlere mevzuat bilgilendirmesi yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde faaliyet gösteren veteriner hekim klinikleri denetlendi.
Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kliniklerin ruhsat ve kayıt işlemleri, hijyen şartları ile veteriner tıbbi ürünlerin muhafaza şartları kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca veteriner hekimlere ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hayvan sağlığının korunması ve veteriner hekimlik hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?