Afyonkarahisar Tarım Müdürlüğü Beyyazı ve Salar'da çiftçilere destek modelini anlattı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Tarım Müdürlüğü Beyyazı ve Salar'da çiftçilere destek modelini anlattı

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Afyonkarahisar Tarım Müdürlüğü Beyyazı ve Salar\'da çiftçilere destek modelini anlattı
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 çiftçi eğitimleri kapsamında Beyyazı ve Salar beldelerinde üreticilerle buluştu. Toplantılarda yeni destekleme modeli ve tarım sigortaları anlatıldı, üreticilerin talep ve önerileri dinlendi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında Beyyazı ve Salar beldelerinde üreticilerle bir araya gelindi.

İl müdürlüğü şube müdürleri ve teknik personeller tarafından gerçekleştirilen toplantılarda; tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, bitki ve hayvan sağlığı, hastalıklarla mücadele, B-Reçete Sistemi, su verimliliği ve tarım sigortaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantılarda üreticilerin sorun, talep ve önerileri de dinlenirken, merak edilen sorular uzman personeller tarafından yanıtlandı. İl genelindeki köy ve beldelerde çiftçi eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
EkonomiBeyyazıEğitimSalarTarımAfyonYerelSon Dakika

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