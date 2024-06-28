Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden Arıcılara İlaçlama Uyarısı

Yerel

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden arıcılara ilaçlama uyarısı yapıldı.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bal üretimi yapan arıcılara uyarılarda bulunularak, "Zirai ilaçlama ile arıları öldürmeyelim. Unutmayalım ki arılar varsa yarınlar var. Zirai ilaçlama yaparken arıcıları uyarıp haber edelim. Arıcılara karşı zararsız ilaçları tercih edelim.

İlaçlamayı akşam serinliğinde yapalım. Boş zirai ilaç atıklarını tarlaya, bahçeye ve su kaynaklarına atmayalım" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR