Ağaçtan Düşen Adam Yataklara Mahkum Oldu

Budamak için çıktığı ağaç hayatını karattı

Ağaçtan düşen adam yatağa bağımlı hale geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşerek boynunu kıran adam, yatağa bağımlı hale geldi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ve geçimini bisiklet tamir ederek sağlayan 47 yaşındaki yabancı uyruklu İsmail Basri, yaklaşık 7 ay önce evinin önündeki ağacı budamak için üzerine tırmandı. Ağacın dallarını budadığı sırada dengesini kaybeden talihsiz adam, yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı. Olay yerine giden ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Basri'nin boynunda kırıklar olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan şahsın boynundan aşağısı felç kaldı.

Çocukları başından ayrılmıyor

Boynundan aşağı kısmının felç kalmasıyla yatağa mahkum olan İsmail Basri'ye eşi ve çocukları destek olmaya çalışıyor. Babalarının yanından bir an olsun ayrılmayan 10 yaşındaki Sait, 9 yaşındaki İbrahim ve 7 yaşındaki Selma, bir gün iyileşip ayağa kalkmasını umut ediyor. Hayırseverlerden destek talep eden İsmail Basri, "Ben bisiklet tamircisiyim. Kaza geçirdim, omurilik felci geçirdim. 7 aydır yatağa bağlı bir şekilde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.