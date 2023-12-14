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AGD Kayseri Şubesi'nden Büyük Filistin Yürüyüşü - Son Dakika
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AGD Kayseri Şubesi'nden Büyük Filistin Yürüyüşü

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri şubesi öncülüğünde düzenlenecek olan 'Büyük Filistin Yürüyüşü' Pazar günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Yürüyüşe tüm Kayseri halkı davet ediliyor.

AGD Kayseri Şubesi\'nden Büyük Filistin Yürüyüşü
14.12.2023 - 15:57,  Güncelleme: 15:58
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri şubesi öncülüğünde düzenlenecek olan "Büyük Filistin Yürüyüşü" Pazar günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "İki haftalık bir süreç içerisinde planlamalarımızı yaptık. Gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik ve artık pazar gününü bekliyoruz. Filistin'de yaşananları gündemden düşürmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Zalimin zulmü böyle devam edemez. Herkes bilmeli ki Filistin özgürdür. Akan kan durmadan, Filistin'in özgürlüğü kabul edilmeden bizler de durmayacağız. Kayseri bu konuda da öncülerden biri olacak. Pazar günü 'Büyük Filistin Yürüyüşü' için Kayseri'de yaşayan herkesi saat 13.00'te meydana bekliyoruz. Dünyada ses getirecek bir birliktelik için herkesi davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Terörün canlı şahitleriyiz"

Yusuf Şahin, "17 Aralık tarihini bilinçli olarak seçtik. Çünkü kendi ülkesinde terör faaliyetleri yaşamanın canlı şahitleriyiz. 17 Aralık'ta menfur terör saldırısı Kayserimizde başta Mehmetçiklerimize yönelik olarak gerçekleşmişti. Biz bir gün olsun onu unutmadık. Zulmün ne olduğunu bilen bizler, kendi memleketinde terör nedir yaşamış olan bizler, bomba sesini duymuş olan bizler bugün Filistin'i tahayyül etmek dahi istemiyoruz. Ancak o gün ırkçı emperyalist saldırının sorumlusu olan ülkeler bugün de Filistin'e saldırıyorlar. Ancak bizim bu pervasız akının son bulacağına inancımız tamdır. Zulüm ebedi olamaz. Zafer Filistin halkının olacaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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