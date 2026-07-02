Ağın'da Biçerdöver Denetimleri - Son Dakika
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Ağın'da Biçerdöver Denetimleri

Ağın\'da Biçerdöver Denetimleri
02.07.2026 15:03
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Elazığ Ağın'da, hasat sezonu için biçerdöver kontrolleri yapıldı, operatörlere bilgilendirme yapıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat sezonu kapsamında, biçerdöverlerin kontrolleri yapıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hasat sezonu kapsamında biçerdöverlerin kontrolleri gerçekleşti. Denetimlerde biçerdöverlerin teknik ayarları titizlikle incelenirken, operatörlerin belge kontrolleri de yapıldı. Ekipler, makinelerin uygun ayarlarda çalıştırılması konusunda operatörlere gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan kontrollerle birlikte hasat sırasında oluşabilecek dane ve ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenerek, üreticilerin emeğinin korunması ve verimli bir hasat sezonu geçirilmesi planlanıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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