Ağıralioğlu: Siyasi İkliyime Son Vermek İçin Geldik - Son Dakika
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Ağıralioğlu: Siyasi İkliyime Son Vermek İçin Geldik

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, siyasi iktidarı eleştirerek yeni partinin amacını anlattı.

02.02.2025 16:15
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Siyasi iktidarı eleştiren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu "Size daha önce söz vermişlerin tutamadıkları sözün de mesuliyetiyle huzurlarınızdadır. Milletin mecburiyetini mecbur ettiğiniz bu siyasal iklime son vermek için geldik" diye konuştu.

Anahtar Parti'nin (A Parti) Samsun İl Başkanlığı Binası'nın açılış töreninde konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu bugün doğum günü olduğunu dile getirerek "Bir doğum günü için denk gelinebilecek en kutsal şehirdeyim. Bir milletin doğduğu yerdeyim" dedi. Siyasi İktidarı eleşitren Ağıralioğlu A Parti'nin kurulma amacını şu sözlerle anlattı:

"Aslında bugün kuruluşuna nezaret ettiğiniz parti bugün iline, ilçesine can suyu vermek için sesine kuvvet vermek için sözlerine verdiğiniz kuvvetle bir millete ayağa kaldırmaları için kuruluşuna nezaret ettiğiniz parti bir partiden daha fazladır. Anahtar Parti sadece bir parti değildir. Anahtar Parti, A Parti size daha önce söz vermişlerin tutamadıkları sözün de mesuliyetiyle huzurunuzda sizin daha iyi ülke hayalinize söz verip de yerine getirememişlerin mesuliyetiyle huzurlarınızdadır. Biz bir parti değiliz. Biz her partiyiz. Biz sadece bir parti değiliz. Sizin ülkünüze, ülkenize, hayallerinize, kalkınma iradenize, çocuklarınızla ilgili endişelerinize, memleketinizin geleceğiyle ilgili düşüncelerimize katkı sağlasınlar diye oy verdiklerinizden, destek olduklarınızdan, sevdiklerinizden, dua ettiklerinizden, hissenize düşmüş fakirliğin, hayal kırıklığının da üstüne kurduk patimizi. Dolayısıyla Anahtar Parti bir parti değil, bir memleketin yeniden ayağa kalkma iradesidir."

"Bu siyasal iklime son vermek için geldik"

"Adalet ve Kalkınma Partisi 2000'li yıllarda sorunları böyle olan bir memlekette salonları böyle coşkuyla doldurarak kurulmuştur. O yıllarda yaşanan sıkıntılardan sonra size bu yaşatılanların sizin hakkınız değildir. 'Size hakkınızı vereceğim' diyen bir irade 2000'li yıllarda yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakların olmadığı bir ülke, fakirliğin rastlanmadığı bir ülke, asgari ücretin, dar gelirlinin insan haysiyetini öngöremediği bir ülke, kalkınmış müreffeh bir ülke vaadiyle AK Parti bugünkü sorunların tamamına derman olacağım diye gelmiş kurulmuş salonlarda böyle coşkuyla buluşmuştu. 23 yıl geçti. AK Parti tüm siyaset tarihini başka hiçbir partiye nasip olmayan aralıksız iktidarını, başka hiçbir partiye nasip olmayan her türlü programı tatbik etmeye imkanını bulmuş tüm siyaset tarihindeki tek partisi. Bu millet AK Parti'den umduğu kadar hiç kimseden ummadı. AK Parti'den beklediği kadar kimseden beklemedi. Milletin hissesine düşürdüklerine bakın. AK Parti'yi sevmek, Tayyip Bey'in adaletle kalkınacağız iddiasına destek vermekten başka hiçbir kabahati olmayan milletin hissesine 2025 yılında düşenlere bakın lütfen. 2000 yılında enflasyon vardı. 'Düşüreceğiz' dediniz, yüksek faiz vardı 'İndireceğiz' dediniz. Yoksulluk vardı, yasaklar vardı 'Halledeceğiz' dediniz. Adaletsizlik vardı, 'Çözülecek' dediniz. Memleketimizi dünyaya rekabet edecek kadar güçlendirmeye söz verdiniz. Sanayiciyi ayağa kaldıracaktınız. Tarladaki ürünün hakkını verecektiniz. Parmaklarınızdaki yüzüklerle başardınız bu yolculuğun sonunda tek gayenizin milletinizin zenginliği olduğundan bahisle partinizin ismini Adalet ve Kalkınma koydunuz.

Biz şimdi sizin milletinize verip de tutamadığınız sözlerin mesuliyetiyle parti kuruyoruz parti. Bizim kurduğumuz bu parti heveslerimizin değil mecburiyetlerimizin partisidir. Eğer siz sözlerinizi tutmuş olsaydınız eğer siz milletinize vermiş olduğunuz sözleri tutabilmiş olsaydınız, biz bugün bu salonda size dua ediyor olacaktık. Parti de kurmamış olacaktık. Belki kimimiz evlatlarıyla, kimimiz analarıyla, babalarıyla, kimimiz köyde, kimimiz şehirde, bolluk bereket içinde yaşıyor ve size dua ediyor olacaktık. Biz şimdi bir parti değil, bir partiden daha fazla bir parti mücadelesi değil, bir memleket mücadelesine bismillah demek için buralardayız. Efendim çok mu zordu, memleketinize vaat ettiklerinizi buldurmak? Sizin neyiniz eksikti memleketiniz zengin olsun diye yapmak istediklerinize neyiniz eksikti de milletin huzuruna her sefer bahane ederek geldiniz? Ne lazımdı? Millet size ne versindi? Ne verirse memleketin kaderini fakirlik olmaktan çıkaracaktınız. Artık siyasetin bu tahterevallisine muhalefet benden kötü diye kendi yapamadıklarınızın razılığına milletin mecburiyetini mecbur ettiğiniz bu siyasal iklime son vermek için geldik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ağıralioğlu: Siyasi İkliyime Son Vermek İçin Geldik - Son Dakika

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