Ağlayan Gelin Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Yerel

Ağlayan Gelin Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Kurdek Yaylası'ndaki ters laleler, çevre illerden gelen doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ters laleleri fotoğraflamak ve doğa yürüyüşü yapmak için bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, Gerger'in eşsiz manzarasının keyfini çıkardı. Ters laleler, etkinlikteki doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca, 15 günlük ömrü olan ve koruma altında olan ters laleleri koparmanın cezası 244 Bin 315 TL'dir. Kurdek Yaylası'ndaki ters laleler, bölgenin tanıtımında da önemli bir rol oynamaktadır.

23.04.2024 09:58
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Ağlayan Gelin ziyaretçi akınına uğradı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesi Kurdek Yaylası'ndaki ters laleler (Ağlayan Gelin), çevre illerden de yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin farklı illerinden ve farklı meslek gruplarından gelen doğaseverler, ters laleleri fotoğraflayarak, yaylanın eşsiz manzarasında doğa yürüyüşü yaptı.

Gerger halkı arasında 'Ağlayan Gelin' ve 'Kerbela Çiçeği' olarak da bilinen ters laleler, Gerger'in Kurdek Yaylasını süslemeye başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yüksek dağlarda açan ters laleleri görmek için, Gerger'deki Doğasever Ahmet Selim Memiş ve Hikmet Bakırcı'nın öncülüğünde yaklaşık 200 kişi bir araya geldi. Ters laleler, etkinlikteki doğasever ve fotoğraf sanatçılarından büyük ilgi gördü. 15 günlük ömrü ve koruma altındaki endemik tür olan ters laleleri koparmanın cezası 244 Bin 315 TL'dir. Kurdek Yaylası'ndaki ters laleler, ayrıca bölgenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

Kaynak: İHA

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