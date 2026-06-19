Ağrı\'da 14 kütüphane hizmete açıldı

Ağrı'da hayata geçirilen proje kapsamında il genelinde 14 kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. 20 bini aşkın kitabın öğrencilerle buluşturulduğu programda, yeni yapılacak ilköğretim okulunun da ilk adımı atıldı.

Ağrılı iş adamı Azad Medeni Kahraman'ın eğitime destek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Ağrı genelinde oluşturulan 14 kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Piri Reis Ortaokulu yerleşkesinde düzenlenen toplu açılış ve kurdele kesim törenine Ağrı Valisi Önder Bozkurt, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun, AHİD Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Yaman, il protokolü, belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, eğitim camiası ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Bozkurt, hayırseverlerin eğitime sunduğu katkıların büyük önem taşıdığını belirterek, kentte gerçekleştirilen yatırımların öğrencilerin geleceğine değer kattığını söyledi.

Azad Medeni Kahraman'ın projeyi kendileriyle paylaşmasının ardından gerekli protokollerin kısa sürede tamamlandığını ifade eden Vali Bozkurt, "İlimizde eğitime yönelik destek veren hayırseverlerimize büyük bir minnet ve teşekkür borçluyuz. Sayın Kahraman, projenin her aşamasını yakından takip ederek önemli bir sorumluluk üstlendi. Bu anlamlı yatırımın ilimize kazandırılmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin nitelikli eğitim ortamlarına erişiminin önemine dikkat çeken Bozkurt, açılan kütüphanelerin çocukların akademik gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, "Çocuklarımız bu merkezlerde hem rahat hem de uygun ortamlarda ders çalışma imkanı bulacak, aynı zamanda birbirlerine destek olacaklar. Ağrı'nın yetiştirdiği insanların memleketlerine sahip çıkmaları bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

"Memleketime olan vefa borcumu eğitim yatırımlarıyla ödemek istiyorum"

İş adamı Azad Medeni Kahraman ise eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirterek, çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. İnsanlığa verilen ilk ilahi emrin "Oku" olduğunu hatırlatan Kahraman, "Bilginin en büyük güç, kitabın ise geleceğe açılan en aydınlık kapı olduğuna inanıyoruz. Eğitime yapılan yatırım yalnızca bugüne değil, yarınlara yapılan yatırımdır. Ağrı'nın çocukları ve gençleri için attığımız her adımı ülkemizin geleceğine atılmış bir imza olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Memleketine olan bağlılığını eğitim alanındaki yatırımlarla göstermeye devam edeceğini belirten Kahraman, "Bugün burada sadece kütüphane açmıyoruz. Geleceğin doktorlarına, öğretmenlerine, mühendislerine ve bilim insanlarına kapı aralıyoruz. Bir milletin gerçek zenginliği sahip olduğu doğal kaynaklar değil, yetiştirdiği insan kaynağıdır. Ağrı'ya olan vefamızı eserlerle göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Proje kapsamında il genelinde oluşturulan 14 kütüphane, 20 bini aşkın kitapla öğrencilerin hizmetine sunuldu. Modern eğitim anlayışına uygun olarak hazırlanan kütüphanelerin özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırması ve araştırma kültürünü geliştirmesi hedefleniyor.

Öte yandan Piri Reis Ortaokulu bünyesinde oluşturulan kütüphanelerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın adı verildi. Eğitim, kültür ve okuma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik çalışmaları dolayısıyla "Emine Erdoğan Kütüphanesi" adıyla hizmete açılan kütüphane de tören kapsamında açıldı.

Program kapsamında yeni yapılacak ilköğretim okulunun da ilk adımı atılırken, eğitim yatırımlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. Program, kurdele kesiminin ardından protokol üyelerinin kütüphaneleri gezerek incelemelerde bulunması ve öğrencilerle bir araya gelmesiyle sona erdi. - AĞRI