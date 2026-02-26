Ağrı\'da Eğitime Kar Nedeniyle Ara

Ağrı genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Ağrı genelindeki tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. - AĞRI