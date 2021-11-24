Ağrı'da emekli öğretmene vefa ziyareti - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında 67 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Durak'ı evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Murat Akhan ve AR-GE'de görev yapan öğretmenler ile birlikte 67 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Durak'ı evinde ziyaret etti. Durak'a çiçek, plaket ve hediye takdim eden Kökrek, Durak'ın öğretmenler gününü kutladı. 41 yıl öğretmenlik yapan ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Durak'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kökrek, Durak'ın öğretmenlik anılarını dinledi. Bu anlamlı günde kendisini unutmayan Kökrek ve öğretmenlere teşekkür eden Durak,"Öğretmenliğin emekliliği olmaz. Öğretmen her daim çalışan, üreten, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için mücadele eden kişi demektir. Öyle ki bir öğretmenin görevi son nefesine kadar devam eder. Allah tüm öğretmenlerimizi görevlerinde muvaffak eylesin . Milli eğitim teşkilatımıza her daim güç ve başarı nasip eylesin. İlk kez okuldan, öğrencilerimden ayrı geçirdiğim 24 Kasım'da beni ziyaret ederek onurlandırdınız ben gerçekten çok müteşekkirim"dedi.

Kökrek ise, "Ülkemizin bu günlere gelmesi aynı zamanda bizler için sunulan muhabbeti, sevgiyi yüreğimizde hissetmemizin vesilesi hep öğretmenlerimizdir. Bizler de onlardan miras kalan o sevgiyi, muhabbeti, vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda ülkemizin daha da müreffeh olmasını sağlamak için bıraktıkları meşaleyi onlardan devralıp devam ettireceğiz. Ben bütün emekleri için tüm Ağrı eğitim camiası adına başta öğretmenimiz Durak'a ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Emekli olan ve görev yapan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi. - AĞRI