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Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım - Son Dakika

Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

05.01.2022 17:18
Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Fevzioğlu, hayırseverlerden topladıkları yardımları doğduğu büyüdüğü ve okuduğu Diyadin ilçesi Mutlu köyündeki ilkokul öğrencilerine dağıttı.

Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Fevzioğlu, hayırseverlerden topladıkları yardımları doğduğu büyüdüğü ve okuduğu Diyadin ilçesi Mutlu köyündeki ilkokul öğrencilerine dağıttı.

Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Fevzioğlu, doğduğu, büyüdüğü ve okuduğu Diyadin ilçesine bağlı Mutlu köyündeki ilkokul öğrencileri için yardım kampanyası başlattı.

Kısa sürede hayırseverlerden topladıkları yardımlarla öğrencilere bere, eldiven ve atkılar alırken, Başkan Fevzioğlu Mutlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet edip bere, eldiven ve atkılar dağıtan Başkan Fevzioğlu, ayrıca Tazakent İlkokulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Öğrencilerin geleceğine ışık olan öğretmenlere teşekkür eden Başkan Fevzioğlu, "Diyadin Tazakent İlkokulundaki 70 öğrenciye kırtasiye yardımı ve Diyadin Mutlu İlkokulundaki 88 öğrenciye bere eldiven ve atkı yardımı yapılmıştır. Çocukların yüzünün gülmesine sebep olan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.

Öğrenciler, yardımlardan dolayı Başkan Feyzioğlu ve hayırseverlere teşekkür etti. - AĞRI

Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

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Diyadin, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım - Son Dakika
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