Ağrı'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de Vesayet" konferansı - Son Dakika
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Ağrı'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de Vesayet" konferansı

Ağrı\'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye\'de Vesayet" konferansı
15.07.2025 20:40
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de Vesayet" konulu konferans düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de Vesayet" konulu konferans düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'nda gerçekleşen programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, şehit yakınları, gaziler, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası üniversite yerleşkesi içinde, kongre merkezinden rektörlük binasına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Konferansın açılışında konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Aziz milletimiz; Çanakkale ruhunu, Sakarya azmini ve İstiklal Harbi kararlılığını bir kez daha kuşanarak bu karanlık senaryoyu bertaraf etti. Tankların karşısına imanla dikilen, F-16'lara karşı sadece duasıyla direnen bu millet, o gece sadece darbeyi değil, esaret zincirlerini de parçaladı" dedi.

Devlet-millet birlikteliğine dikkat çeken Vali Koç, "15 Temmuz, sadece bir gecenin değil, bir dirilişin ve yeniden şahlanışın sembolüdür. Bu milletin kaderi; ne hain maşaların ne de yabancı istihbarat odaklarının elindedir. Gerektiğinde yine meydanlara iner, yine destan yazar" ifadelerini kullandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin de konuşmasında, 15 Temmuz'un, sadece bir askeri kalkışma değil, milletin iradesine ve demokrasisine karşı yapılmış çok yönlü bir saldırı olduğuna işaret etti. Gülçin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimiz o gece tanklara karşı inancını, uçaklara karşı cesaretini, kurşunlara karşı ise istiklal aşkını siper ederek hainlere fırsat tanımamıştır" dedi.

Üniversite olarak gençleri tarihine ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye önem verdiklerini belirten Gülçin, "15 Temmuz, sadece bir gecelik kahramanlık değil, geleceğe dair bize bir duruş göstermiştir. 'İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de Vesayet' başlıklı bu konferans, toplumsal hafızayı canlı tutmak açısından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da 'İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de Vesayet' konferansı - Son Dakika

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