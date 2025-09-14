Ağrı'da Kış Hazırlıkları - Son Dakika
Ağrı'da Kış Hazırlıkları

Ağrı\'da Kış Hazırlıkları
14.09.2025 15:27
Ağrı'da yaz sebzeleri közlenip dondurucularda saklanarak kış sofralarını zenginleştiriyor.

Ağrı'da yaz aylarında toplanan patlıcan, biber ve domatesler közlenip dondurucularda saklanıyor. Kentte sert geçen kış günlerinde sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden Alinazik ve mantı, bu hazırlıklar sayesinde taze lezzetini koruyor.

Ağrı'da kış hazırlıkları sürüyor. Yaz aylarında toplanan sebzeler közlenerek derin dondurucularda saklanıyor. Özellikle patlıcan, biber ve domateslerin közlenip muhafaza edilmesi, sert geçen kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Alinazik yemeğinin hazırlanmasında kolaylık sağlıyor.

Ağrı Merkez Camii İmamı Özkan Özalp, yaptığı kış hazırlıklarını anlatarak, "Ağrı'da kışlar uzun ve çetin geçiyor. Biz de yazın nimetlerini kışa saklamak için sebzelerimizi közleyip dolaplara kaldırıyoruz. Soğuk kış akşamlarında dolaptan çıkardığımız sebzelerle yaptığımız Alinazik, mantının yanında sofralarımızın en güzel lezzetlerinden biridir. Kendi emeğimizle hazırladığımız yiyecekleri kışın tüketmek hem sağlıklı hem de ailemiz için bereketli oluyor" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

