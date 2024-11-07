Ağrı'da KOBİ Merkezine Ziyaret - Son Dakika
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Ağrı'da KOBİ Merkezine Ziyaret

Ağrı\'da KOBİ Merkezine Ziyaret

Vali Koç, KOBİ Merkezi'nde üretim yapan firmalarla buluşarak istihdam ve üretimi artırma vurgusu yaptı.

07.11.2024 19:08
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 firmanın üretim faaliyetinde bulunduğu KOBİ Merkezi'ni ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Mobilya, ayakkabı, asansör, baza, soba gibi çeşitli ürünlerin üretildiği merkezde incelemelerde bulunan Vali Koç, KOBİ'lerin yerel ekonomiye önemli katkılar sağladığını ve istihdam oluşturduğunu vurguladı. Vali Koç, daha sonra Ayakkabıcılar Sitesi'nde faaliyet gösteren ayakkabı ve çanta firmalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Çalışanlarla sohbet eden Vali Koç, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade etti.

"Ağrı'da üretimi ve istihdamı artıracağız"

Ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Koç, "KOBİ Merkezi'nde 15 firmanın üretim yaptığını görmek bizleri mutlu etti. Her bir firma, geniş ürün yelpazesi ile yerel ekonomimize önemli katkılar sağlıyor. Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki firmaları ziyaret ederek de üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı bulduk. Ağrı'mızda üretimi ve istihdamı artıracak her adımı kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da KOBİ Merkezine Ziyaret - Son Dakika

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