Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser düzenlendi

12.03.2022 18:39

- Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser düzenlendi Ağrı'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle konser düzenlendi.

- Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser düzenlendi

AĞRI - Ağrı'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle konser düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle, Ağrı Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencileri, türküler ve ilahiler söyledi.

Programa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve öğrenciler katıldı.

Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser düzenlendi
Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser düzenlendi
Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser düzenlendi - Son Dakika


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