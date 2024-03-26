Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, eğitim camiası bir araya geldi.
Burçin Uysal Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu, Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan, şube müdürleri ve kurum personelleri katıldı. İftar öncesi personellerle tek tek tokalaşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hayırlı iftarlar diledi. Ezanın okunmasıyla birlikte iftar açıldı ve ardından çay eşliğinde sohbet edildi. İftar yemeği sonrası konuşan Kökrek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı. Kökrek, "Bu mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberlik içinde olmanın, dayanışma duygularımızı güçlendirmenin önemini hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle, Ramazan ayınızı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" dedi.
Eğitim camiasının özverili çalışmalarına değinen Kökrek, "Başarılı bir eğitim sistemi için en önemli unsurun, öğretmenlerimiz ve siz mesai arkadaşlarımızın emeği ve fedakarlığı olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle, her birinize göstermiş olduğunuz emek ve özveri için minnettarlığımı ifade ediyorum. İlimizde eğitimi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, her öğrenciye en iyi eğitim imkanlarını sunmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır" şeklinde konuştu.
Kökrek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ve sevgi dolu bir yaklaşımla daha güzel bir gelecek inşa edilebileceğine inandığını da sözlerine ekledi. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Ağrı'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programı - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?