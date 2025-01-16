Ağrı'da Öğrencilere Moral Konseri - Son Dakika
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Ağrı'da Öğrencilere Moral Konseri

Ağrı\'da Öğrencilere Moral Konseri

Ağrı'da proje okulu öğrencileri için düzenlenen moral konserinde eğlence dolu anlar yaşandı.

16.01.2025 12:36
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il merkezindeki proje okullarında öğrenim gören ve üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik moral konseri düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eşi Nurcan Güler Kökrek, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Müzik Topluluğu tarafından, usta koro şefi Ramazan Evliyaoğlu'nun koordinasyonunda düzenlenen konserde, müzik öğretmenleri Sinan Kaya, Savaş Polat ve Nizamettin Ardin sahne aldı. Türkçe ve Kürtçe eserlerin seslendirildiği konserde öğrenciler, halay çekerek ve oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Konser sonunda öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, sınav hazırlık sürecinde öğrencilere moral vermek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Kökrek, etkinlikte emeği geçen öğretmenlere ve Halk Eğitimi Merkezi Müzik Topluluğu'na teşekkür etti.

Etkinlikte eğlenen öğrenciler, moral bulduklarını ifade ederek Kökrek ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da Öğrencilere Moral Konseri - Son Dakika

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