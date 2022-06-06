Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi - Son Dakika
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Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi

06.06.2022 12:43
Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Bir Çayınızı İçeriz" projesi çerçevesinde okullarda görev yapan öğretmenler tarafından il genelinde toplam 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Bir Çayınızı İçeriz" projesi çerçevesinde okullarda görev yapan öğretmenler tarafından il genelinde toplam 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi. Okullarında sürekli devamsızlık yapan öğrencileri tespit eden öğretmenler, öğrencilerin ailelerini ikna ederek 751 öğrenciyi okula tekrar kazandırdı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Bir Çayınızı İçeriz" projesi ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında il genelindeki öğretmenler, veli-okul iş birliğini geliştirmek, akademik başarıyı arttırmak ve süreksiz devamsız öğrencileri okula geri kazandırmak amacıyla 26 bin 703 öğrencinin evini ziyaret ederek, öğrenci aileleri ile bir araya geldi. Devamsızlık yaptığı tespit edilen öğrencilerin evlerini de ziyaret ederek aileleriyle görüşen öğretmenler aileleri ikna ederek il genelinde sürekli devamsız olan 751 öğrenciyi tekrar okula kazandırdı. Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bir Çayınızı İçeriz projesi ile 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğretmenlerimiz tarafından il merkezinde toplam 284 okul öncesi, 3 bin 67 ilkokul, 3 bin 157 ortaokul, 1 bin 676 lise olmak üzere toplamda 8 bin 185 veli ziyareti yapılmıştır. Bu ziyaretler sonucunda sürekli devamsız olan 211 öğrenci okula kazandırılmıştır. İlçelerdeki öğretmenlerimizin yaptığı ziyaret sayıları ise şu şekildedir; Diyadin 2 bin 800, Doğubayazıt 10 bin 163, Eleşkirt 520, Hamur 600, Patnos 112, Taşlıçay 1 bin 197 ve Tutak 3 bin 126 olmak üzere tüm il genelinde toplamda 26 bin 703 veli ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler neticesinde sürekli devamsız olan toplam 751 öğrenci okula kazandırılmıştır" dedi. - AĞRI

Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi
Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi
Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi
Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi
Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi
Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi
Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da öğretmenler tarafından 26 bin 703 öğrenci evlerinde ziyaret edildi - Son Dakika

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