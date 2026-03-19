Ağrı'da Süt Toplama Merkezi Projesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği, tarımı geliştirmek için Süt Toplama Merkezi Projesini hayata geçirdi.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda, Ağrı'nın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini daha ileriye taşıyacak önemli bir adım hayata geçirildi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı İli Zirai Kalkınma Faaliyet Planı kapsamında hayata geçirilen "Süt Toplama Merkezi" projesinin protokolünü imzaladıklarını belirterek, projenin üreticiler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Bozkurt, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz ve Ağrı Ticaret Borsası iş birliğiyle yürütülen bu proje, ilimizde sağmal inek sayısı fazla olan ve ulaşım açısından birbirine yakın 5 köyümüzü pilot bölge olarak kapsıyor. Bu sayede hem lojistik kolaylık sağlanacak hem de üreticilerimizin sürece etkin katılımı temin edilecek" dedi.

Projenin ilk etapta Eleşkirt ilçesinde hayata geçirileceğini açıklayan Vali Bozkurt, süt alımlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden yapılacağını ve üreticilerin emeğinin korunacağını belirtti. "Böylece hem üreticimizin gelirini artırmayı hem de piyasada istikrar sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Önder Bozkurt, projenin bölgede üretilen çiğ sütün hijyenik şartlarda, soğuk zincire uygun ve kalite standartlarına bağlı şekilde toplanmasını sağlayacağını aktararak, şunları ekledi:

"Bu proje ile üreticilerimizin gelirini artırmayı, sanayiye düzenli ve güvenilir hammadde arzı sağlamayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin ve kadın üreticilerimizin sürece daha aktif katılımını teşvik ederek, uzun vadede bölgemize özgü bir süt markası oluşturmayı hedefliyoruz."

Vali Bozkurt, proje sürecinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, "Süt Toplama Merkezimizin ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Bursa’da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu 8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı

09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
08:33
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
08:00
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
07:58
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
04:29
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 09:59:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.