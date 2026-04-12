Ağrı\'da Vefa Projesi ile Temizlik Hizmeti

Ağrı'da 65 yaş üstü, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik yürütülen "Vefa Projesi" kapsamında il genelinde 1bin 58 kişiye evlerinde temizlik hizmeti verildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sürdürülen çalışma kapsamında, dezavantajlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik hizmetler devam ediyor.

Proje kapsamında ekipler, belirlenen program doğrultusunda vatandaşların evlerine giderek temizlik hizmeti sunuyor. Çalışmalarla, özellikle tek başına yaşayan veya günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanıyor.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, proje kapsamında yürütülen hizmetlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "65 yaş üstü, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan dezavantajlı bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Vefa Projesi' kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, ilimiz genelinde 1.058 vatandaşımıza evinde temizlik hizmeti sunularak, temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunmaktadır. Vefa Projesi ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya, sosyal devlet anlayışıyla her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İl genelinde sürdürülen hizmet kapsamında ekiplerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürdüğü bildirildi. - AĞRI