Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslimi gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslimi gerçekleşti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslim töreni yapıldı. Fedai Din, yaklaşık 22 aydır yürüttüğü görevi Ahmet Çelebi'ye devretti. Konuşmalarda, gençliğe ve spora hizmet etmenin önemi vurgulandı.

14.06.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslim töreni gerçekleşti. Yaklaşık 22 aydır görevde olan Fedai Din, görevi Ahmet Çelebi'ye devretti.

Törende konuşan Fedai Din, Ağrı'da görev yaptığı süre boyunca gençliğe hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Din, görev süresince kendisine destek olan Valilik, Kaymakamlık, Milletvekilleri, Belediyeler, kamu kurumları, basın mensupları, STK'lar ve spor camiasına teşekkür etti. Yeni göreve atanan Ahmet Çelebi'ye de hayırlı görevler diledi.

Ahmet Çelebi ise Ağrı'da gençliğe ve spora yönelik hizmetlerde çıtayı daha yukarılara taşımak için tüm ekiple birlikte çalışacaklarını belirtti. Çelebi, Fedai Din'e de gençliğe ve spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Fedai Din, Ahmet Çelebi'ye çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Gençlik, Çelebi, Spor, Ağrı, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslimi gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:39:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslimi gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement