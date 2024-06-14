Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslimi gerçekleşti

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslim töreni gerçekleşti. Yaklaşık 22 aydır görevde olan Fedai Din, görevi Ahmet Çelebi'ye devretti.

Törende konuşan Fedai Din, Ağrı'da görev yaptığı süre boyunca gençliğe hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Din, görev süresince kendisine destek olan Valilik, Kaymakamlık, Milletvekilleri, Belediyeler, kamu kurumları, basın mensupları, STK'lar ve spor camiasına teşekkür etti. Yeni göreve atanan Ahmet Çelebi'ye de hayırlı görevler diledi.

Ahmet Çelebi ise Ağrı'da gençliğe ve spora yönelik hizmetlerde çıtayı daha yukarılara taşımak için tüm ekiple birlikte çalışacaklarını belirtti. Çelebi, Fedai Din'e de gençliğe ve spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Fedai Din, Ahmet Çelebi'ye çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. - AĞRI