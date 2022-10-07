Ağrı haberleri! Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Taşçı ailesinin düğün törenine katıldı - Son Dakika
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Ağrı haberleri! Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Taşçı ailesinin düğün törenine katıldı

07.10.2022 14:05
Ağrı haberleri! Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Taşçı ailesinin düğün törenine katıldı

Gelen Ağrı haberlerine göre Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kendi sekreterliğini yapan Burak Taşçı ile hayatını birleştirdiği Ayşenur Turan çiftinin düğün törenine katılarak çifte mutluluklar diledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kendi sekreterliğini yapan Burak Taşçı ile hayatını birleştirdiği Ayşenur Turan çiftinin düğün törenine katılarak çifte mutluluklar diledi.

Özel bir düğün salonunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eski İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, eğitim camiası ve davetliler katıldı. Damadın babası Veysel Taşçı tarafından davetliler karşılandı. Tıklım tıklım dolu salona Diyadin Belediyesi Kadın Çığlığı Erbane Grubu'nun söylediği yöresel şarkılar eşliğinde giriş yapan genç çiftinin mutluluklarına davetlilerin alkışları ortak oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Büro Şubesinde sekreter olarak görev yapan Burak Taşçı ve hayatını birleştirdiği Ayşenur Turan çiftini tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Genç çiftimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim onlara güzel çocuklar, babalara da güzel torunlar nasip etsin" dedi. Damadın babası Veysel Taşçı ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. Düğün, takı töreni ve halay çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı haberleri! Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Taşçı ailesinin düğün törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı haberleri! Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Taşçı ailesinin düğün törenine katıldı - Son Dakika
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