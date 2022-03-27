Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, MEB-AKUB ekibi ile bir araya geldi - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müdürlük bünyesinde gönüllü öğretmenlerden oluşturulan Arama Kurtarma (MEB-AKUB) ekibi ile bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Afet Acil Durum Müdürü Necati Oruk, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Afet Acil Durum Şube Müdürü Sinan Düzce, Sivil Savunma Amiri Sabri Timur, İş Sağlığı Uzmanı Yakup Zariç, ekip lideri Yunus Kaya ve MEB AKUB üyeleri katıldı. Yemek programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) 2018 yılında kurulmuştur. Gönüllü olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliği ile çeşitli eğitimler alan ekip üyeleri arama kurtarma çalışmalarına katılmaktadır. Biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesinde ve doğa olaylarının yaşandığı bir yer. Dolayısıyla her zaman hazır olmamız gerekiyor. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak MEB AKUB birimimiz mevcut. Afet durumunda yapılması gerekenler ile ilgili öğretmen, öğrenci, veliler bilinçlendirilmeli. Hatta anasınıfından itibaren çocuklarımıza bu bilgiler verilmeli ve bu davranışlar kazandırılmalıdır. Acil afet durumlarında üzerimize düşeni en verimli bir şekilde yapacağımıza inanıyorum. MEB-AKUB üyelerine en içten teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza etsin"dedi. Program sonrası ekip üyelerine AFAD gönüllü üye kimlikleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından verildi. - AĞRI