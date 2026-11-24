Ağrı'nın il oluşunun 100. yılı, Türk bayraklı kortej yürüyüşüyle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent merkezinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Türk bayrakları eşliğinde yürüyen çok sayıda vatandaş, kentin 100 yıllık geçmişini kutladı.
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, kentin 100 yıllık geçmişi kutlandı.
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Bir araya gelen katılımcılar, kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşte Türk bayrakları eşliğinde ilerledi.
Kaynak: İHA
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