Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Yerel

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bugün öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlçe genelindeki okullarda düzenlenen karne törenlerinde, öğrenciler bir yıllık emeklerinin karşılığı olan karnelerini alarak tatile merhaba dedi.

Patnos Kaymakamı Hasan Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Yavaş, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz düzenlenen karne törenlerine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldular. Kaymakam Taş ve Müdür Yavaş, çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini teslim etti ve onlarla birebir ilgilendi.

Kaymakam Hasan Taş, törende yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin bir yıl boyunca gösterdiği çabayı ve başarıyı takdir ediyoruz. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır ve bizler de bu yolda çocuklarımızı en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Yavaş ise, "Patnos'ta eğitim kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin emeklerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve veliler, karnelerini almanın mutluluğunu yaşarken, yapılan etkinlikler ve konuşmalarla bu özel gün daha da anlam kazandı. Öğrenciler, yaz tatiline girmenin heyecanıyla okullarından ayrıldılar. Patnos'ta eğitim-öğretim yılı başarıyla tamamlanırken, gelecek yıl için hazırlıklar da şimdiden başladı. - AĞRI