Ağrı Patnos'ta uçurtma etkinliğiyle Gazze'ye barış mesajı gönderildi - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta uçurtma etkinliğiyle Gazze'ye barış mesajı gönderildi

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Ağrı Patnos\'ta uçurtma etkinliğiyle Gazze\'ye barış mesajı gönderildi
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak savaşlardan uzak, huzur ve güven içinde bir dünya mesajı verdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocukların barış mesajlarını gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturarak barış ve kardeşlik mesajı verdi. Etkinlik boyunca çekilen fotoğraf ve videolarla çocukların barış temennileri kayıt altına alındı. Uçurtmaların gökyüzünü süslediği etkinlikte, çocukların savaşlardan uzak, huzur ve güven içinde yaşayabildiği bir dünya mesajı öne çıktı.

Kaynak: İHA
EtkinlikPatnosDünyaGazzeYerelAğrıSon Dakika

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