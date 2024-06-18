Ağrı Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

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Ağrı Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı münasebetiyle hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalar kapsamında küçük ve büyükbaş hayvanların kesiminin gerçekleştirildiği belirtildi. Kesilen hayvanların etlerinin önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için hazırlık yapıldı. Dernek üye ve gönüllülerinin yardımıyla etler taksim edilen mahallelerde dağıtıldı. Yüzlerce aileye et ulaştırılan dağıtımla ilgili açıklama yapan Ağrı Umut Kervanı Derneği üyesi Deniz Koçuk, "Ağrı Umut Kervanı Derneği olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize et dağıtımında bulunuyoruz. Kentte ihtiyaç sahibi kalmayacak şekilde bir dağıtım gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz ve dağıtımını gerçekleştireceğimiz paketlerimiz hazırdır. Dağıtım gerçekleştirip hayırseverlerin dualarını alacağız." dedi. - AĞRI