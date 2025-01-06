Ağrı Umut Kervanı Derneği\'nden Kış Yardımları

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Ağrı Umut Kervanı Derneği, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dernek yöneticileri ve üyeleri, daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek nakdi yardımları teslim etti. Çalışmalarını hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştiren dernek, özellikle ağır kış koşullarında mağduriyet yaşayan ailelere umut oluyor.

"Eksi 20 derece soğukta yardımlarımızı ulaştırıyoruz"

Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Hamza Yılmaz, hava sıcaklığının gündüz eksi 15, gece ise eksi 20 dereceye kadar düştüğü bu günlerde yakacak ihtiyacının arttığına dikkat çekti.

Yılmaz, "Kış mevsimi yardımlarımız kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırseverlerimizin bağışladığı nakdi yardımları ulaştırıyoruz. Bu soğuk günlerde, iki hayırseverimizden gelen toplam 100 bin TL'lik nakdi yardımı ailelerimize ulaştırdık. Amacımız, bu zorlu şartlarda mağduriyet yaşayan ailelerimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olabilmek" dedi.

2024 yılında gerçekleştirdikleri yardım çalışmalarına da değinen Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl ailelerimize hem nakdi hem ayni yardımlar ulaştırdık. Kış mevsimine özel olarak kömür, odun ve doğalgaz desteği gibi yardımlarda bulunduk. İlerleyen günlerde 2024 yılı faaliyet raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Zorlaşan hayat şartları nedeniyle ihtiyaç sahiplerimizin talepleri artıyor. Bu nedenle hayırseverlerimizin daha fazla destek ve hassasiyet göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağrı Umut Kervanı Derneği, yardımlarıyla zorlu kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. - AĞRI