Ağrı Valisi Koç, Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma ve ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ağrı Valisi Koç, Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma ve ziyaretler gerçekleştirdi

Ağrı Valisi Koç, Ramazan Bayramı\'nda bayramlaşma ve ziyaretler gerçekleştirdi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokol üyeleri, kurum müdürleri ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı, şehit ailesini ziyaret etti.

30.03.2025 07:51
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokol üyeleri, kurum müdürleri ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı, şehit ailesini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak il protokol üyeleri ve kurum müdürleri ile bir araya geldi. Daha sonra Polis ve Jandarma Uygulama Noktalarını ziyaret eden Vali Koç, kentte huzur ve güvenliği sağlayan kolluk kuvvetlerinin bayramını tebrik etti.

Bayram vesilesiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte şehit Nihat Budak'ın ailesini ziyaret eden Vali Koç, şehidin ailesine her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Vali Koç, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurgulayarak, "Bayramlar; gönülleri birleştiren, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren müstesna günlerdir. Bu güzel bayramın sevgi, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bayramı görev başında geçiren güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Ziyaretlerin ardından bayramlaşma programı sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Koç, Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma ve ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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