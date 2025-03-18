Ağrı Valisi Koç, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, şehit aileleri ve gaziler için Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Vali Koç, "Bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatıdır. Devletimiz, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Sizler bizlere emanet, bizler de sizlerin birer evladıyız" ifadelerine yer verdi. - AĞRI