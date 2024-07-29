Ağrı Valisi Mustafa Koç, trafik kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, trafik kazasında yaralananları ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, trafik kazasında yaralananları ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 13 kişiyi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Koç, yaralıların tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğünü ve gerekli tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

29.07.2024 21:53
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 13 kişiyi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Mustafa Koç, Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkiinde yaşanan kazada yaralanan vatandaşların tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıların aileleriyle de görüşen Vali Koç, sağlık çalışanlarından yaralıların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Vali Koç yaptığı açıklamada, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kaza haberini alır almaz hastaneye geldim. Yaralı vatandaşlarımıza Allah şifa versin. Devletimiz vatandaşlarının her zaman yanında olacaktır" dedi.

Vali Koç, yaralıların tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğünü ve gerekli tüm imkanların seferber edildiğini sözlerine ekledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç, trafik kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

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