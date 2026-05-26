Ağrı Valisi Önder Bozkurt köy köy gezdi: Talepler yerinde dinlendi

26.05.2026 09:20
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve SYDV Müdürü Aslan Kaya ile birlikte 6 köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde altyapıdan eğitime, spor alanlarından dere ıslahına kadar birçok ihtiyaç yerinde değerlendirildi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, beraberindeki heyetle Yolugüzel, Yurtpınar, Yığıntepe, Anakaya, Soğanköy ve Aslangazi köylerini ziyaret etti. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Bozkurt, köylerde eğitim, altyapı, spor alanları ve ulaşım başta olmak üzere birçok konuda çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde köylerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırılırken, vatandaşların talepleri tek tek dinlendi. Vali Bozkurt’un ziyaretleri sırasında eğitimden altyapıya, sosyal yaşamdan ulaşım çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu.

KÖYLERİN İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Ziyaret programı kapsamında Anakaya köyünde mahalli at yarışlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında gerçekleştirilmesine yönelik planlamalar ele alındı. Bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak organizasyonun köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi. Yolugüzel köyünde çocuk parkının yanında voleybol sahası yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, altyapı çalışmalarının da gündeme alındığı belirtildi. Yurtpınar köyünde ise ilkokul yapımına yönelik gerekli çalışmaların yürütülmesi konusu görüşüldü. Yığıntepe köyünde imam evi için malzeme desteği sağlanması kararlaştırılırken, vatandaşların talepleri doğrultusunda çeşitli sosyal ihtiyaçların da değerlendirildiği ifade edildi.

ALTYAPI VE ULAŞIM ÇALIŞMALARI GÜNDEME GELDİ

Soğanköy’de altyapı ve ulaşım alanındaki ihtiyaçlar ele alınırken, Aslangazi köyünde ise dere ıslahı ve kanal yapımına ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda DSİ tarafından teknik destek verilmesine yönelik planlamaların gündeme geldiği öğrenildi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Vali Önder Bozkurt, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi. Bozkurt, kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

