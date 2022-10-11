Ağrı yerel haberi: Ağrı'da öğrencilerin sahiplendiği yavru kedi 'Mandalina' okulun maskotu oldu - Son Dakika
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Ağrı yerel haberi: Ağrı'da öğrencilerin sahiplendiği yavru kedi 'Mandalina' okulun maskotu oldu

11.10.2022 00:57
Ağrı yerel haberi: Ağrı'da öğrencilerin sahiplendiği yavru kedi 'Mandalina' okulun maskotu oldu

Ağrı yerel haberine göre Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyündeki ilk-orta okulunda öğrenim gören öğrenciler tarafından sahiplenilen ve yiyecek verilip beslenen yavru kedi adeta okulun maskotu haline geldi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyündeki ilk-orta okulunda öğrenim gören öğrenciler tarafından sahiplenilen ve yiyecek verilip beslenen yavru kedi adeta okulun maskotu haline geldi.

Ağrı'nın Diyadin ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Hacıhalit köyündeki ilk-orta okulunda öğrenim gören öğrenciler, köyde fark ettikleri sahipsiz yavru kediyi okulda beslemek istediklerini, okul yöneticilerine bildirdi. Okul yöneticilerinin öğrencilerin isteğini kabul etmesi üzerine, kedinin aşıları yaptırıldı. "Mandalina" adını verdikleri yavru kedi öğrenciler ve okul yöneticileri tarafından beslenirken, kedi adeta okulun maskotu haline geldi. Okulun içinde serbestçe dolaşan, öğrencilerle derslere giren, sıraların bazen üzerinde bazen altında gezen yavru kediye, öğrenciler ve öğretmenler gözü gibi bakıyor. Teneffüslerde çocuklarla oynayan yavru kedinin tüm ihtiyaçları ise okul yöneticileri tarafından karşılanıyor.

Yeryüzünü insanlarlabirlikte paylaşan hayvanların, doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Hayvan sevgisi insan sevgisi ile doğru orantılı olup hayvanları sevenler, insanları daha içten severler.Toplum olarak canlıların ve özellikle hayvanların korunmasına özen göstermeliyiz. Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmek ve bunu topluma aşılamak herkesin görevi olmalıdır. Yavru kediyi sahiplenen ve besleyen okul yöneticileri, meslektaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ederim"dedi. - AĞRI

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Ağrı gündem haberleri... Ağrı'da yavru kedi 'mandalina' köy okulunun maskotu oldu Ağrı gündem haberleri... Ağrı'da yavru kedi 'mandalina' köy okulunun maskotu oldu Yavru kedi 'Mandalina', öğrencilerle derste Yavru kedi 'Mandalina', öğrencilerle derste
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı yerel haberi: Ağrı'da öğrencilerin sahiplendiği yavru kedi 'Mandalina' okulun maskotu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı yerel haberi: Ağrı'da öğrencilerin sahiplendiği yavru kedi 'Mandalina' okulun maskotu oldu - Son Dakika
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