Ağrı'da anne ve bebek ölümleri değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da anne ve bebek ölümleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Ağrı\'da anne ve bebek ölümleri değerlendirme toplantısı yapıldı
29.06.2026 11:06
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Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu'nun katılımıyla, anne ve bebek sağlığının korunması ve önlenebilir anne ile bebek ölümlerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu'nun katılımıyla, İl Sağlık Müdürlüğünde Anne ve Bebek Ölümleri Ortak Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, anne ve bebek sağlığının korunması, geliştirilmesi ve önlenebilir anne ile bebek ölümlerinin en aza indirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Ortak risk alanlarının belirlenerek koruyucu ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesinin amaçlandığı toplantıda, sağlık hizmet sunumuna ilişkin mevcut süreçler de değerlendirildi.

Ağrı'da anne ve bebek ölümleri değerlendirme toplantısı yapıldı

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI ELE ALINDI

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, önlenebilir anne ve bebek ölümlerinin en aza indirilmesi, risk alanlarının tespit edilmesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Ağrı'da anne ve bebek ölümleri değerlendirme toplantısı yapıldı

SEVK SÜREÇLERİ VE RANDEVU YOĞUNLUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mevcut sevk süreçleri, polikliniklerde yaşanan hekim randevu yoğunlukları ve hastane içerisindeki yoğun alanların daha dengeli yönetilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan incelemeler doğrultusunda hazırlanan çözüm önerileri hastane yönetimine iletilerek gerekli planlamalar gerçekleştirildi.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VURGUSU

Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla gerekli uyarılar ve tedbirler alınarak uygulamaya konuldu. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık hizmet sunumunun kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Haber: Servet Arslan

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