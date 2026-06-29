Ağrı\'da ataması yapılan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Boyraz ile birlikte yaz kararnamesinde atamaları yapılan hakim ve savcılar için düzenlenen veda programına katıldı. Programda, farklı il ve ilçelere atanan yargı mensuplarıyla bir araya gelinirken, görev süreleri boyunca Ağrı'ya ve adalet teşkilatına sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

HAKİM VE SAVCILAR İÇİN VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ağrı'da yaz kararnamesi kapsamında farklı il ve ilçelere atamaları yapılan hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi. Programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt'un yanı sıra Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Ağrı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Boyraz da katıldı.

VALİ BOZKURT'TAN TEŞEKKÜR

Vali Önder Bozkurt, farklı il ve ilçelere atanan yargı mensuplarına, görev süreleri boyunca Ağrı'ya ve adalet teşkilatına sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bozkurt, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı temennisinde bulundu.

AİLELERE SAĞLIK VE HUZUR DİLEĞİ

Düzenlenen veda programı kapsamında Vali Bozkurt, yargı mensuplarının ailelerine de sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti. Program, iyi dileklerin sunulması ve vedalaşmanın ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan