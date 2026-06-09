Ağrı’da okul güvenliği toplantısı: 287 okula kamera sistemi kuruldu

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında “Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili birim yetkilileri katıldı. Toplantıda kent genelindeki okullarda yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, okul güvenliğine ilişkin birçok başlık masaya yatırıldı.

OKULLARDA GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI İÇİN KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantıda, il genelindeki okullarda öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Okul çevrelerinde alınan tedbirler, giriş çıkış uygulamaları ve kurumlar arası koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Önder Bozkurt başkanlığındaki toplantıda, çocukların güvenliği için tüm kurumların ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Okullarda alınacak tedbirlerin yalnızca fiziki güvenlikle sınırlı olmadığı, aynı zamanda öğrencilerin sosyal, psikolojik ve dijital güvenliğini de kapsadığı belirtildi.

AKRAN ZORBALIĞI, SİBER GÜVENLİK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ELE ALINDI

Toplantının önemli gündem maddeleri arasında akran zorbalığı, siber güvenlik, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve teknoloji bağımlılığı yer aldı. Bu konularda öğrencilere, velilere ve okul personeline yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca veli ve okul ziyaretçilerinin randevu sistemiyle okullara kabul edilmesi, öğrencilerin okul kıyafetleriyle okula alınması ve okul giriş çıkışlarının sabit noktalardan sağlanması gibi uygulamalar da toplantıda değerlendirildi. Valilik desteğiyle kamera sistemi bulunmayan 287 okula kamera sistemi kurulduğu açıklandı. İlave olarak Piri Reis Ortaokulu ile Şehit Hikmet Koman İlkokulu ve çevresini görecek şekilde Kent Güvenlik Sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Toplantıda çocukların güvenliği ve geleceği için tüm kurumların iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Haber: Servet Arslan