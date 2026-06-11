Ağrı’da Prof. Dr. Sadettin Ökten Bilgi Şöleni başladı - Son Dakika
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Ağrı’da Prof. Dr. Sadettin Ökten Bilgi Şöleni başladı

Ağrı’da Prof. Dr. Sadettin Ökten Bilgi Şöleni başladı
11.06.2026 09:57
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Ağrı’da “Modern İnsanın Çıkmazı Bağlamında Prof. Dr. Sadettin Ökten Bilgi Şöleni” düzenlenen açılış programıyla başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Prof. Dr. Sadettin Ökten, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda modern insanın sosyal, kültürel ve düşünsel meseleleri ele alınacak.

Ağrı’da “Modern İnsanın Çıkmazı Bağlamında Prof. Dr. Sadettin Ökten Bilgi Şöleni” açılış konuşmalarıyla başladı. Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Prof. Dr. Sadettin Ökten, emekli Vali ve yazar Orhan Alimoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yoğun katılımla başlayan programda, modern insanın içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve düşünsel meselelerin farklı boyutlarıyla ele alınması hedefleniyor.

MODERN İNSANIN ÇIKMAZLARI ÜÇ OTURUMDA ELE ALINACAK

Bilgi şöleni, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında modern insanın karşı karşıya kaldığı sorunlar; düşünce dünyası, kültürel değişim, toplumsal dönüşüm ve bireysel anlam arayışı gibi başlıklar üzerinden değerlendirilecek. Akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin katkı sunacağı oturumlarda, çağın insan üzerindeki etkileri ve modern hayatın ortaya çıkardığı çıkmazlara ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

PROF. DR. SADDETTİN ÖKTEN VE PROF. DR. KEMAL SAYAR SÖYLEŞİDE BULUŞACAK

Program kapsamında bugün saat 20.00’de Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Kemal Sayar’ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek. Halka açık olarak düzenlenecek söyleşide modern insanın anlam arayışı, şehir, kültür, medeniyet ve insan psikolojisi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Yetkililer, programa tüm vatandaşların davetli olduğunu belirtti. Bilgi şöleninin, Ağrı’nın kültürel ve akademik hayatına önemli katkı sunması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

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Son Dakika Yerel Ağrı’da Prof. Dr. Sadettin Ökten Bilgi Şöleni başladı - Son Dakika

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