Ağrı'da yaz döneminde gerçekleştirilecek iki büyük spor organizasyonu için planlama toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 29 Haziran'da açılışı yapılacak GSB Yaz Spor Okulları ile 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Enduro & ATV Şampiyonası hazırlıkları ele alındı. Ağrı'nın spor vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukların sporla buluşturulması ve şehrin Türkiye'nin spor gündemine taşınması hedefleniyor.
Ağrı'da 29 Haziran'da açılışı yapılacak GSB Yaz Spor Okulları için planlama çalışmaları devam ediyor. Yaz spor okullarıyla çocukların sporla buluşturulması, fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması ve yaz dönemini verimli geçirmeleri hedefleniyor.
Ağrı, 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye Enduro & ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyonla birlikte kentin Türkiye'nin spor gündemine taşınması ve spor turizmi açısından önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Ağrı'yı sporun merkezi yapma hedefi doğrultusunda tüm ekiplerin sahada olduğu belirtildi. Kentte gerçekleştirilecek organizasyonlar için hazırlıkların büyük bir titizlikle sürdüğü ifade edildi.
Haber: Servet Arslan
Son Dakika › Yerel › Ağrı'da yaz spor okulları ve Enduro ATV Şampiyonası için hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
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