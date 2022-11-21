Ahırda unuttuğu paraları bulan Asiye teyze, sevinçten havaya uçtu - Son Dakika
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Ahırda unuttuğu paraları bulan Asiye teyze, sevinçten havaya uçtu

21.11.2022 11:17

Kahramanmaraş'ta yaşayan Asiye Akçam adlı vatandaş "Bir gün lazım olur" diyerek 36 bin TL parasını ahırına saklayıp orada unuttu. Geçtiğimiz günlerde ahırına girdiğinde kaldırdığı örtünün altında paraları bulan Akçam, büyük bir mutluluk yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde yaşayan Asiye Akçam (55), 'bir gün lazım olur' diyerek harcamadığı bir miktar Türk Lirası ve yabancı paraları çantaya koyup, evinin altındaki ahıra sakladı.

Ahırına giren Asiye teyze, kaldırdığı örtüden fışkıran paralar nedeniyle sevinçten havaya uçtu

TEMİZLİK İÇİN KONTROL ETTİ

Aradan geçen yılların ardından temizlik için girdiği ahırda eski çantaların birini kontrol eden ve üzerindeki örtüyü açan Akçam, 36 yıl önce bıraktığı paraları buldu.

Ahırına giren Asiye teyze, kaldırdığı örtüden fışkıran paralar nedeniyle sevinçten havaya uçtu

36 YIL ÖNCE SAKLAMIŞ

Şu anda bir değeri olmayan paraları saklamaya devam edeceğini söyleyen Akçam, "Bu paraları çantaya koyup ahıra bırakmıştım. Çantaları atmak için aldığımda içinden eski paralar çıktı. Ben bu paraları 36 yıl önce saklamıştım" dedi. Asiye Akçam, paraların görüntüsünü çektirerek kendi adına açtığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahırda unuttuğu paraları bulan Asiye teyze, sevinçten havaya uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahırda unuttuğu paraları bulan Asiye teyze, sevinçten havaya uçtu - Son Dakika
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