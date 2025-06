Ahırdan Kaçan At Sokaklarda Panik Yarattı

Ahırdan kaçan at ekiplere zor anlar yaşattı

Sokak aralarına başıboş gezen güçlükle yakalandı

DENİZLİ - Bağlı olduğu ahırdan zincirini kopartarak kaçan at sokak aralarında başıboş dolaştı. Polis ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle at kendine ve çevreye zarar vermeden yakalandı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlı olduğu ahırdan zincirini kopartarak kaçan at Denizli- Ankara Bulvarı üzerinde dolaşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle at bulvardan çıkartılarak ara sokaklara sokuldu. Vatandaşların müdahalesinden korkan at vatandaşlara tepmeye çalıştı. Çevre dükkanların vitrin çamlarından kendi yansımasını gören at, yansımasını başka bir at sanarak dükkanların camlarına saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ve belediye ekiplerinin uzun süren kovalamacasının ardından at çevreye ve kendine zarar vermeden yakalandı. Yakalanan at güvenli alana alınmak amacıyla Dokuzkavaklar Mahalle Muhtarlığı önüne getirildi. Kovalamacadan ve sıcak havadan etkilenen ata muhtarlık önünde su verildi ve ardından Denizli Hayvan Barınağına götürüldü.