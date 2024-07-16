Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Ahlat\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

16.07.2024 01:50  Güncelleme: 01:53
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Program Ahlat Kaymakamlığı önünden bayrak yürüyüşüyle başladı.

Dev Türk bayrağı ile yürüyen kalabalık sık sık 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün ardından ilçenin yukarı çarşı meydanında devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır. Fethullahçı terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karsısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karsısına dikilerek bu menfur girişimi engellemiştir. O gece bu kahraman millet, büyük bir işgal girişimini engellemiş; kutsal vatan toprağını haçlı işgaline terk etmek isteyenlere bir kez daha tarihi bir ders vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir işaretiyle yüzbinler, milyonlar meydanlara inmiş ve Türk Milleti iradesini ortaya koymuş, liderinin yanında adeta devleşmiştir" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise, bundan 8 yıl evvel gerçekleşen ve halkın iradesini hiçe sayarak devletin kılcal damarlarına kadar sinip devleti ele geçirmek isteyen FETÖ belasını lanetlemek ve bu meşum darbe girişimini engellemek için canlarını ortaya koyan şehit ve gazileri anmak için bugün burada toplandıklarını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi necip milletimiz, kendine yakışan bir feraset örneği göstererek göğsünü silahlara, tanklara ve uçaklara siper ederek bir kez daha, bizden görünüp ama bütünüyle dış mihrakların güdümünde olan hain fetö darbe girişimini engellemiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tek sözüyle aziz milletimiz; sokakları, caddeleri, havaalanlarını hatta hainlerin kendilerine sığınak ettikleri bazı askeri alanları darbecilere dar etmiş ve elhamdülillah Rabbim bizlere bir kez daha hainler karşısında muzafferiyet nasip etmiştir. Tarih bilincimizi artırarak, milli ve manevi değerlerimizi yücelterek birlik ve beraberliğimizi taçlandırmalıyız. Bunun için de vatanımızı payidar kılıp her türlü hain girişimleri gerçekleştirmek isteyenlere gereken cevabı dik durarak, direnerek ve unutmayarak vermeliyiz. Bu vesileyle 15 Temmuz 2016 gecesi vatanını canı pahasına savunan şehitlerimize rahmet, geride kalanlara sabır, gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyor, sizleri de Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program Kur'an-ı kerim tilaveti, dua ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. Daha sonra video gösterimi ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

15 Temmuz programı Mevlidi şerif okunmasıyla devam etti.

Programa kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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