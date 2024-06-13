Ahlat'ta ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç hediye edildi

Yerel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ihtiyaç sahibi 15 engelliye Kurban Bayramı öncesi akülü araç hediye edildi.

Ahlatlı Avukat Muaz Ergezen aracılığıyla Hollanda Sivaslılar Platformu tarafından finanse edilen, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle temin edilen akülü araçlar, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi engellilere düzenlenen programla dağıtıldı. Ahlat Özel İdaresi Şantiye Şefliği önünde düzenlenen akülü araç teslim programına katılan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, burada engellilerle sohbet ederek sorun ve önerilerini dinledi.

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Kaymakam Bingöl, "Bu araçlar sizlerin hayatını kolaylaştırmak için getirildi. Bu araçların getirilmesinde emeği geçen, katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizlerin de oldukça işinize yarar. Kıymetli hemşerimiz Muaz Ergezen akülü araçların buraya getirilmesinde ön ayak oldular. Çok ciddi emek ve gayret sarf ettiler. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Kapımız sizlere her zaman açık. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bir hatamız, kusurumuzda olmuşsa affoluna. Hakkınızı helal edin. Sosyal devlet ilkesi gereği elimizden geldiğince sizlerin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki hassasiyetini net bir şekilde biliyorsunuz. Anayasanın amir hükmü gereğince sizlere tüm kamu hizmeti sunan memurlar olarak yardım etmekle mükellefiz. İnşallah bunu da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Güzel günlerde kazasız, belasız, huzur ve mutlulukla bu araçları kullanmayı Allah nasip etsin" dedi.

Akülü araç verilen engelli bireylerden Zeki Doğan da, "Alakır köyündenim. Benim kalçamda, dizlerimde ve ayaklarımda sorun var hiç yürüyemiyorum. Bize engelli aracı verdiler. Sağ olsunlar, Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizi var etsin" diye konuştu.

Araç teslim programına Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, engelli bireyler ile aileleri katıldı. - BİTLİS