Ahlatlı öğrenciler Filistinli akranları için tek yürek oldu - Son Dakika
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Yerel

Ahlatlı öğrenciler Filistinli akranları için tek yürek oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu İlkokulu öğrencileri, İsrail'in saldırıları sonucu bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranlarına destek olmak için resimler yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutladı. Öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye yapılan saldırıların bir an önce son bulmasını istediler.

22.04.2024 20:25
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Ahlatlı öğrenciler Filistinli akranları için tek yürek oldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, İsrail'in saldırıları sonucu bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranları için tek yürek oldu.

Ahlat ilçesindeki Selçuklu İlkokulunda eğitim gören öğrenciler okul bahçesinde toplanarak Filistinli çocuklar için resimler yapıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutladı. Öğretmenlerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlik çerçevesinde Selçuklu İlkokulu bahçesinde bir araya gelen 468 ilkokul öğrencisi, İsrail'in saldırıları sonucu bombardıman altında hayatta kalma çabası veren Filistinli akranlarına destek olmak için resimler yaptı. Yaptıkları resimler üzerine Filistin ve Türkiye bayrakları çizen çocuklar, 'Dünya çocuklar günü kutlu olsun', 'Gazzeli çocukları rahat bırakın', 'Gazze'yi seviyoruz' gibi sloganlar yazarak dünyaya mesaj vererek Filistinli akranları için tek yürek oldu.

Filistin'deki akranlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye yapılan saldırılan bir an önce son bulmasını istediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlatlı öğrenciler Filistinli akranları için tek yürek oldu - Son Dakika

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