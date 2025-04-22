Ahmet Aras\'tan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Milletindir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; " 23 Nisan, inançlı bir milletin kurşunların gölgesinde kendi geleceğine sahip çıktığı gündür" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mesajında "23 Nisan 1920; inançlı bir milletin, işgal altındaki bir ülkede, kurşunların gölgesinde kendi geleceğine sahip çıktığı gündür. Kurucu Meclis'in ateş altında açılması, yalnızca yeni bir devletin değil, halk iradesine dayanan yepyeni bir rejimin, Cumhuriyetimizin ilk harcı olmuştur. Bu Meclis, düşmanın top sesleri arasında dahi halkın egemenliğini kurmayı başarmış ve demokrasimizin yapı taşı olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenlik, saraylardan alınarak kayıtsız şartsız millete verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü dünya çocuklarına bayram olarak armağan ederek, ne denli büyük bir lider ve ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, savaşın ortasında barışı düşünmüş, yıkımın içinde yarını inşa etmiş ve bu umudu, geleceğin teminatı çocuklara emanet etmiştir. Çünkü dillerimiz farklı olsa da oyunlarımız, hayallerimiz ve gülüşlerimiz ortaktır. Bu nedenle Atamız, dünya barışını, umudu ve yarını; sevgiyle bakan gözlerinde geleceği taşıyan çocuklara teslim etmiştir. Bu bayramla birlikte, masumiyetin ve umudun simgesi çocuklar, ortak geleceğimizin elçileri ilan edilmiştir. ve O, bizlere bir ömür yol gösteren şu sözleri söylemiştir: 'Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.' Bu anlamlı günde, ulusal egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu umut dolu günü geleceğimizin teminatı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA