Ahmet Aras'tan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Milletindir - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ahmet Aras'tan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Milletindir

Ahmet Aras\'tan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Milletindir

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Aras, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının kayıtsız şartsız egemenliğin millete geçtiğinin simgesi olduğunu vurguladı.

22.04.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; " 23 Nisan, inançlı bir milletin kurşunların gölgesinde kendi geleceğine sahip çıktığı gündür" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mesajında "23 Nisan 1920; inançlı bir milletin, işgal altındaki bir ülkede, kurşunların gölgesinde kendi geleceğine sahip çıktığı gündür. Kurucu Meclis'in ateş altında açılması, yalnızca yeni bir devletin değil, halk iradesine dayanan yepyeni bir rejimin, Cumhuriyetimizin ilk harcı olmuştur. Bu Meclis, düşmanın top sesleri arasında dahi halkın egemenliğini kurmayı başarmış ve demokrasimizin yapı taşı olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenlik, saraylardan alınarak kayıtsız şartsız millete verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü dünya çocuklarına bayram olarak armağan ederek, ne denli büyük bir lider ve ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, savaşın ortasında barışı düşünmüş, yıkımın içinde yarını inşa etmiş ve bu umudu, geleceğin teminatı çocuklara emanet etmiştir. Çünkü dillerimiz farklı olsa da oyunlarımız, hayallerimiz ve gülüşlerimiz ortaktır. Bu nedenle Atamız, dünya barışını, umudu ve yarını; sevgiyle bakan gözlerinde geleceği taşıyan çocuklara teslim etmiştir. Bu bayramla birlikte, masumiyetin ve umudun simgesi çocuklar, ortak geleceğimizin elçileri ilan edilmiştir. ve O, bizlere bir ömür yol gösteren şu sözleri söylemiştir: 'Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.' Bu anlamlı günde, ulusal egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu umut dolu günü geleceğimizin teminatı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Ahmet Aras, 23 Nisan, Politika, Çocuk, Yerel, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahmet Aras'tan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Milletindir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:40:23. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Aras'tan 23 Nisan Mesajı: Egemenlik Milletindir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement