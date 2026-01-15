Tavşanlı Marangozlar Odası\'nda Ahmet Çağlar güven tazeledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Marangozlar Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ahmet Çağlar 4. kez başkanlığa seçildi.

Tavşanlı Marangozlar Odası üyeleri, yeni dönem başkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Belediye Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Çağlar ile İsmail Yaylacıklı başkanlık için yarıştı.

Yapılan oy sayım işlemi sonucunda toplam 154 oy kullanılırken Ahmet Çağlar 88, İsmail Yaylacıklı 65 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla birlikte üyelerin güvenini bir kez daha kazanan Ahmet Çağlar, 4. dönemine yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. - KÜTAHYA